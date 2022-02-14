Burma kadayıf ve içli köfte uluslararası görücüye çıkıyor

Diyarbakır’ın birbirinden lezzetli yöresel yemekleri birbiri ardına tescilleniyor. Kaburgadan dolmaya, içli köfteden burma kadayıfa 29 ürün coğrafi işaret belgesi almış durumda… Birbirinden lezzetli bu yemekler, mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda görücüye çıkacak. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

Haberler - NTV 14.02.2022 - 15:50 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 16:16

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