Burma kadayıf ve içli köfte uluslararası görücüye çıkıyor
Diyarbakır’ın birbirinden lezzetli yöresel yemekleri birbiri ardına tescilleniyor. Kaburgadan dolmaya, içli köfteden burma kadayıfa 29 ürün coğrafi işaret belgesi almış durumda… Birbirinden lezzetli bu yemekler, mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda görücüye çıkacak. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
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