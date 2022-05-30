Bursa rallisinde facia teğet geçti

Bursa’da bu yıl 46’ncısı düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi’nde kontrolden çıkan bir yarış aracı seyircilerin arasına daldı. Cep telefonuyla kaydedilen kaza sırasında seyircilerin durumu fark ederek kaçmayı başardıkları görülüyor. Yoldan çıkan rallici daha sonra tekrar piste girdi ve yarışa kaldığı yerden devam etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.