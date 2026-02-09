Bursa'da 113 kilometre hızla giden motosikletli çarptığı araca girdi

Bursa'da saatte 113 kilometre hızla seyreden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın arka camına vuran sürücü, camı kırarak araç içine girdi.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Otoyolu'nda meydana geldi. Saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, başını çarparak kırdığı aracın arka camından içeriye girdi. Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırılırken, kaza kask kamerasına yansıdı.