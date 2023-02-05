Bursa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bir sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip emniyet şeridinde duran iki otomobile çarptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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