Bursa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bir sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip emniyet şeridinde duran iki otomobile çarptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.