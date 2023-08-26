Bursa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki taraf arasında tartışma çıktı. Daha önce bir gece kulübünde yaşanan tartışmanın tarafları olduğu iddia edilen bu kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilmesi sonucu E.U, B.G. M.G. ve H.Ç. bacaklarından yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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