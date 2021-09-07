Bursa'da 850 polisle uyuşturucu operasyonu: Özel harekat ve çevik kuvvet de katıldı
Bursa’da 850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Gemlik merkezli operasyona özel harakat ve çevik kuvvet de katıldı. Operasyonda şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri giren ekipler, silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyon devam ediyor.
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ntv.com.tr 07.09.2021 - 10:37| Son Güncelleme : 07.09.2021 - 10:43
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