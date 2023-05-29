Bursa'da baba ile oğulu ayıran ATV kazası kamerada
Bursa'da aynı gün aldığı ATV aracıyla oğluyla trafiğe çıkan iş insanı Önder Oral, kontrolden çıkıp alt geçidin direğine çarptı. Kaza sonucu araçtan fırlayan 49 yaşındaki emlak ve inşaat sektöründe hizmet veren Önder Oral hayatını kaybederken, oğlu hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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