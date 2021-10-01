Bursa'da bando festivali

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen bando festivali başladı. Festivale farklı ülke ve kentlerden bando ekipleri katılıyor. 3 Ekime kadar sürecek olan Bando Festivali'nde, ekipler, birçok ilçede konserler düzenleyecek.
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NTV 01.10.2021 - 16:39| Son Güncelleme : 01.10.2021 - 16:46
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