Bursa'da caddelerde bayram alışverişi yoğunluğu

Türkiye yeni normale alışmaya çalışıyor. Bu dönemde sosyal mesafe ve maske takmak gibi kurallara uymak oldukça önemli. Ancak bazı kentlerden endişelendiren görüntüler geliyor. Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Çocukların dışarı çıkma iznini de fırsat bilen aileler, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara gitti.

NTV 20.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 17:25

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