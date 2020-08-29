Bursa'da çekicinin iş kazası kamerada (Kurtarmak istediği araca çarptı)
Bursa'da dik bir yokuşta kalan aracı çekmek için gelen çekici, kendi aracının kontrolden çıkmasıyla kurtarmak istediği araca çarptı. Çekici operatörünün kayan aracını tutmaya çalıştığı ve kurtarmak istediği araca çarpması böyle kaydedildi.
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İHA 29.08.2020 - 11:23| Son Güncelleme : 29.08.2020 - 11:33
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