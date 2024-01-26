Bursa'da feci kaza kamerada: Midibüsün altında sürüklendi
Bursa'da belediye temizlik görevlisi olarak çalışan Emin Durmuş'a (53), iş çıkışı motosiklet ile Mesai Takip Sistemi'ne kartını okutmak için gittiği sırada, servis midibüsü çarptı. Motosikletinden düşerek, aracın altında 5 metre sürüklenen Emin Durmuş, tedaviye alındığı hastanede 23 saat sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Durmuş'un, emekliliğe hak kazanmasına rağmen, fiziksel engelli olan kızı Senem Durmuş'un (21) bakım ve tedavi masrafları için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.
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