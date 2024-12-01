Bursa'da halk otobüsü şoförünü işinden eden tartışma
Bursa'da özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olayın ardından otobüs şoförünün görevine son verildi.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sona erdi.
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi.
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