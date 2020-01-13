Bursa'da hırsızlar 50 saniyede işyerini böyle soydular
Bursa'da bir işyerinin camını kaldırım taşıyla kıran hırsızlar, 50 saniye içinde 80 bin liralık cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
13.01.2020 - 15:23| Son Güncelleme : 13.01.2020 - 15:26
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