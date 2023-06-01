Bursa'da iki çocuk annesi kadın, kirayı ödeyemeyince evsiz kaldı
Bursa'da iki çocuğuyla yaşayan Asiye Boyraz, 2 bin liralık kirayı ödemekte güçlük çekiyordu. Ev sahibi, kirayı bir anda 15 bin liraya yükseltti. Ödeme yapamayan kadın, mahkemelik oldu. Evi boşaltmak zorunda kalan Asiye Boyraz, çocuklarıyla nerede kalacağını düşünüyor.
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