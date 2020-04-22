Bursa'da kilometrelerce su kuyruğu

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve cuma günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde Uludağ'daki kaynak suyundan almak isteyenler araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu. Bursalılar, içme suyundan alabilmek için 1 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. İşte o görüntüler...
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NTV 22.04.2020 - 16:07| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 16:28
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