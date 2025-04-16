Bursa'da kuyumcuya soygun girişimi... İşte korku dolu anlar
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuyu soymak için gelen iki şüpheli girdiği dükkanda silah çekip kuyumcuya altınları doldurmasını istedi.
Kuyumcu soyguncuların isteğini kabul etmeyince şüphelilerden biri yanında silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun para sayma makinesına isabet ederken kuyumcu ise şans eseri yara almadı. Panikleyen şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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