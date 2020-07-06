Bursa'da maske ve mesafe unutuldu

Bursa virüsle mücadelede başarısız bir tablo çiziyor. Vaka artışının en çok olduğu 5 kentten biri olan Bursa'da, maske ve mesafe kuralı yine hiçe sayıldı. Köpük partisi yapanlar, parkta horon tepenler, davul ve zurna eşliğinde mağaza açılışı yapanlar virüse davetiye çıkardı.

NTV Haber 06.07.2020 - 23:52 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 23:54

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