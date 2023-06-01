Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü 16 yaralı

Balıkesir'de düzenlenen Minikler Judo Yarışması’na giden sporcuları taşıyan minibüs, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarptı. 1 antrenör hayatını kaybetti, 16 yaralının tedavisi sürüyor. Kocaeli'de de TIR'a arkadan çarpan işçi servisi devrildi, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

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