Bursa'da tarihi surlara ev yaptılar

Bursa'da tarihi milattan önce 2'nci yüzyıla dayanan ve Osmanlı Devleti döneminde hapishane olarak kullanılan Zindan Kapı'nın surlarına yapılan ve tarihi dokuya zarar evler görenleri şaşırtıyor. Osmangazi Belediyesi, surlar için restorasyon çalışması başlattı. Zindan kapı tamir edilirken hapishane kapıları da tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte ayrıntılar...
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25.02.2020 - 16:35| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 16:46
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