Bursa’da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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