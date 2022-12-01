Bursa’da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 01.12.2022 - 16:12
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