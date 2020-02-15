Bursa'da veli öğretmeni darp etti (O anlar kamerada)
Bursa'da bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü. Gürültüyü duyan başka bir öğretmen tarafları ayırdı. Veli A.Y. gözaltına alındı. Öğretmen de zanlıdan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Okul önünde basın açıklaması yapan eğitimciler, öğretmene şiddeti kınadı. Öğretmenin darp edildiğini öğrenen diğer öğretmenler okul önünde basın açıklaması yaparken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
15.02.2020 - 09:41| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 09:59
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