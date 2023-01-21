Bursa'daki bulut dünya basınında

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli lodosla birlikte ortaya çıkan görüntüler dikkat çekmişti. Yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulut, dünya basınında da yer alarak UFO'ya benzetildi. BCC, "Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu" derken, CNN ise "UFO şeklindeki bulutun Türkiye'de görenleri şaşkına çevirdiğini" yazdı.

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