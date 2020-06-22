Bursa'daki selde 2 ölüm, 4 kayıp

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sel bölgesine gidiyor. Ayrıntıları DHA muhabiri -Huzeyfe Özdemir canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 22.06.2020 - 00:13| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 00:25
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