Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza anı cep telefonu kamerasında
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, Erzurumun Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi. Kaza, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda yaşandı. 2 kişinin yaralandığı kaza sırasında cep telefonu kayıttaydı.
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22.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 22.02.2020 - 17:18
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