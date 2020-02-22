Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza anı cep telefonu kamerasında

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, Erzurumun Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi. Kaza, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda yaşandı. 2 kişinin yaralandığı kaza sırasında cep telefonu kayıttaydı.

22.02.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 22.02.2020 - 17:18

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