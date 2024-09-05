Burun estetiği faciası: Heval Pekgöz'ün ölümünde ihmal var mı?
Eczacılık öğrencisi Heval Pekgöz kız İstanbul'da burun estetiği ameliyatı olmak istedi, özel bir hastaneye gitti. Ancak daha narkoz aşamasında her şey kötüye gitti, kalp krizi geçirdi. 20 günlük yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Ailesi, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, NTV'nin haberinin ardından hastane hakkında inceleme başlattı. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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