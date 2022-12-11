Bütçe görüşmelerinde gerginlik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefete yönelik, "Hepiniz ABD'nin çocuklarısınız" sözleri Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalara neden oldu. CHP'li vekiller ellerindeki dövizleri Soylu ve AK Parti milletvekillerine fırlattı. Milletvekilleri arasında arbede yaşandı. NTV'den Gökhan Gerçek, TBMM Genel Kurulu'nda yaşananları canlı yayında aktardı.
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