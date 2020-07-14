Büyük final Galataport'ta...

Survivor finalinin ilk etabına yakın tarihin en önemli projelerinden Galataport İstanbul ev sahipliği yaptı... Büyük final için Galataport İstanbul'da bir sahne ve seyirci platformu kuruldu... Finale Coronavirüs önlemleri kapsamında yarışmacıların aileleri ve kısıtlı sayıda davetli katıldı... Seyirciler arasında fiziki mesafe kuralı uygulandı... gece büyük heyecan içinde geçti.. büyük finale cemal can ve barış adını yazdırdı.
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NTV 14.07.2020 - 13:26| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 13:54
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