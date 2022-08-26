Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlanıyor

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tören düzenlendi. Etkinlikler, gece yapılan Zafer Yolu Yürüyüşü'yle devam etti. Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Haberler - NTV Haber 26.08.2022 - 04:51 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 04:54

TÜRKİYE HABERLERİ