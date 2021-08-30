Büyük Taarruz'un kahraman süvarileri

Büyük Taarruz'da en tehlikeli görevlerden biri... Zaferle sonuçlanan "son süvari harekatı" Fahrettin Altay komutasındaki 5 binden fazla süvari, Yunan kuvvetlerinin gerisine sarkarak, zaferi hazırladılar. Onların muhteşem hikayesini Tarihçi Ahmet Kuyaş, NTV'den Yağız Şenkal'a anlattı.
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NTV 30.08.2021 - 09:49| Son Güncelleme : 30.08.2021 - 09:58
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