Büyük Taarruz'un kahraman süvarileri

Büyük Taarruz'da en tehlikeli görevlerden biri... Zaferle sonuçlanan "son süvari harekatı" Fahrettin Altay komutasındaki 5 binden fazla süvari, Yunan kuvvetlerinin gerisine sarkarak, zaferi hazırladılar. Onların muhteşem hikayesini Tarihçi Ahmet Kuyaş, NTV'den Yağız Şenkal'a anlattı.

NTV 30.08.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 09:58

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