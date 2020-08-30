Büyük Taaruz'un büyük süvarileri

Yıllar önce, Büyük Taaruz sırasında Yunan birliklerinin yoğun olarak bulunduğu ve geriye doğru püskürtüldüğü Sincanlı Ovası’na gitmiştik, Zafer Yolu belgeslinin çekimleri için... Bu bölgede Türk süvarileri muazzam bir çevirme, kuşatma harekatı gerçekleştirmişlerdi... Bir gece öncesinden Ahır Dağı üzerinden ovaya inen Türk süvarileri,, Yunan birliklerini Tokuşlar Köyü önünde karşılamıştı... Ovada iki kola ayrılarak keşif ve tahrip harekatına başlayan süvarilerimiz, telgraf tellerini kesmiş ve demiryolu hattını tahrip etmişti... Yani Yunan ordusunun ikmal ve muha-bere hattını imha etmişti... Evet,, onlar, Büyük Taarruz'da en tehlikeli görevlerden birini üstlendiler... Tarihin, zaferle sonuçlanan "son süvari harekatına" imza attılar... Fahrettin Altay komutasındaki 5 binden fazla süvari, Yunan kuvvetlerinin gerisine sarkarak, zaferi hazırladılar... Onların muhteşem hikayesini Tarihçi Ahmet Kuyaş, NTV'den Yağız Şenkal'a anlattı.
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NTV 30.08.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 30.08.2020 - 09:53
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