Büyük zaferin ardındaki komutanlar

Bugün, Türk ordusunun Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında Yunan işgaline dur dediği, ülke topraklarının geri alındığı gün olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü... 30 Ağustos zaferine giden yolda neler yaşandı, ordunun durumu nasıldı, Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları kimlerdi? İşte, Büyük Taarruz’un yol haritasını belirleyen kararlar ve o kararları alan komutanlar...

Haberler - NTV 30.08.2022 - 09:38 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 09:55

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