Büyükada'da 'at vebası' karantinası: 81 at itlaf edildi (Ruam hastalığı nedir, nasıl bulaşır?)
Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen ve "at vebası" olarak bilinen hastalıkla ilgili 81 atın itlaf edildiğini açıkladı. Karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları da durduruldu. NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, canlı yayında son durumu aktardı. Ruam hastalığının atlara nasıl bulaştığı konusunda ayrıntıları paylaştı.
19.12.2019 - 11:43| Son Güncelleme : 19.12.2019 - 11:50
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