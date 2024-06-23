Büyükada'da minibüs eylemi: Yazar Ahmet Ümit de destek verdi
İstanbul Büyükada'da hizmet vermeye başlayan minibüslere yönelik tepkiler sürüyor. Minibüsleri istemeyen ada sakinleri Büyükada Saat Meydanı'nda eylem yaptı. Ada sakini yazar Ahmet Ümit de eylemcilere destek verdi.
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