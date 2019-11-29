Büyükçekmece'de zile basıp girdiği evden 35 bin liralık altın çaldı
İstanbul Büyükçekmece'de bir hırsız, bina zilini çalarak girdiği daireden yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldı. Evine girilen genç kadın, hırsızın tüm birikimlerini çaldığını söyledi. Hırsızın binaya girişi ve çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.