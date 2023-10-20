Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basın başdanışmanı büyükelçi Lütfullah Göktaş oldu. Büyükelçi Göktaş, medya ile ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonunun yanı sıra, basınla alakalı tüm faaliyetlere ve açıklamalara yönelik içerik oluşturma işini üstlenecek. 2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olan Göktaş, 2014-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. Şubat 2023'te Vatikan'daki görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Göktaş, bakanlıkta Merkez Büyükelçi olarak görev yapmaktaydı. Gazeteci-yazar, dinler tarihçisi ve çevirmen olarak da tanınan Göktaş, 1998-2011 yılları arasında NTV'nin İtalya temsilcisi, 2004-2011 yılları arasında ise Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabiri olarak görev yaptı.
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