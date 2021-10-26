Büyükelçi krizi nasıl aşıldı?

10 büyükelçi, 18 Ekim'de yaptıkları Osman Kavala çağrısı ile Ankara'nın tepkisine yol açmıştı. Kriz o ülkelerin dün yaptığı "geri adım" niteliğindeki yeni bir açıklama ile aşıldı. Peki bu süreçte neler yaşandı?
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NTV Haber 26.10.2021 - 01:13| Son Güncelleme : 26.10.2021 - 01:25
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