Büyükelçi krizi nasıl aşıldı?

10 büyükelçi, 18 Ekim'de yaptıkları Osman Kavala çağrısı ile Ankara'nın tepkisine yol açmıştı. Kriz o ülkelerin dün yaptığı "geri adım" niteliğindeki yeni bir açıklama ile aşıldı. Peki bu süreçte neler yaşandı?

Haberler - NTV Haber 26.10.2021 - 01:13 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 01:25

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