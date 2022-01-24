Buzda kayan otomobil park halindeki başka bir araca çarptı
İstanbul Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonuyla görüntülendi.
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