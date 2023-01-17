Çaldıkları çelik kasayı bebek arabasıyla götürdüler

Bursa'da 4 hırsız, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı bebek arabasıyla götürdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hırsızların bir ara içinde 160 bin TL olan çelik kasayı kucaklarına aldıkları da görülüyor. Olaydan kısa süre sonra yakalanan 3 şüpheliden 17 yaşındaki A.C.D.'nin 14 suç kaydı olduğu belirlendi. 30 suç kaydı bulunan bir diğer şüpheli ise aranıyor.
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