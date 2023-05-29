Çalınan motosikletini bulmak için dedektiflik yaptı
Bursa'da evinin önünde kilitlediği motosikletini çaldıran vatandaş sokak sokak gezerek hırsızların peşine düştü. Dedektiflik yapan kişi hırsızlara, "Vicdanınız varsa motoru bırakın" dedi.
Merkez, Yıldırım ilçesi Fabrika Sokakta oturan Fatih Bıçakçı, sokak sokak hırsızların bulunduğunu sokaklardaki güvenlik kameralarını inceledi. Bir dedektif gibi çalışan Bıçakçı, 4 hırsızın birlikte gezdiğini ve çevrede keşif yaptıklarını gördü. Görüntülerin peşine düşen mağdur adam, daha sonrasında hırsızların motosikletini çaldığını fark etti. Ara sokakların birinde direksiyonun kilidini kıran 2 hırsız kayıplara karışırken, Bıçakçı motosikletini çalan hırsızların peşine düşüp topladığı delilleri polis ekiplerine teslim etti. Yetkililerden destek bekleyen Bıçakçı, "Burada çok sık hırsızlık olayları yaşanıyor. Bir ayda beş veya altı tane araç çalındı. Buradan hırsızı sesleniyorum; “Vicdan sahibi insanlar ise motorumu versinler." diye konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.