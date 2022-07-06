Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar

İstanbul Ümraniye’de marketten dönerken kredi kartını düşürdüğünü fark etmeyen Seda Kurban, cep telefonuna gelen mesaja inanamadı. İddiaya göre, Kaban’ın düşürdüğü kredi kartını bulan iki şüpheli 3 bin liralık alışveriş yaptı. Kartının ‘temassız’ özelliğinin kullanıldığını söyleyen Kaban ‘‘Bebek arabasına koymuştum, düştüğünü fark etmedim. 3 çocuğumun rıskını yediler, hakkımı helal etmiyorum’’ dedi.

Haberler - İHA 06.07.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 15:11

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