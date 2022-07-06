Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
İstanbul Ümraniye’de marketten dönerken kredi kartını düşürdüğünü fark etmeyen Seda Kurban, cep telefonuna gelen mesaja inanamadı. İddiaya göre, Kaban’ın düşürdüğü kredi kartını bulan iki şüpheli 3 bin liralık alışveriş yaptı. Kartının ‘temassız’ özelliğinin kullanıldığını söyleyen Kaban ‘‘Bebek arabasına koymuştum, düştüğünü fark etmedim. 3 çocuğumun rıskını yediler, hakkımı helal etmiyorum’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.