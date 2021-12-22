Çalıntı kartla para çekmek için çuval giydi

Malatya’da bir hırsız çalıntı kartla ATM’den para çekebilmek için çuval giydi. ATM’ye ulaşana kadar çuval giymiş halde sokaklardan geçen hırsız, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalandı. Polis, hırsızın ATM’den çektiği bin 500 TL’yi sahibine teslim etti.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 13:38 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 14:00

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