Cam binanın tek bir camı bile kırılmadı

Depremde yıkımın en büyük olduğu kentlerden biri de Adıyaman'dı. Çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Ancak depremde ayakta kalan yapılar da var. Onlardan biri 6 ay önce hizmete açılan Kommagene Kültür Merkezi... Yıkımın tam ortasında olan cam giydirmeli bina sapasağlam ayakta... (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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