Çam ve Sakura Hastanesi açıldı

Corona virüs hastalarını 20 Nisan'da kabul etmeye başlayan İstanbul'un Başakşehir'deki yeni şehir hastanesi bugün tüm birimleriyle açıldı. Türk-Japon ortaklığı Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören alanındaydı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe de açılışa video konferans yöntemiyle katıldı.
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NTV 21.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 16:10
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