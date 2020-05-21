Çam ve Sakura Hastanesi açıldı

Corona virüs hastalarını 20 Nisan'da kabul etmeye başlayan İstanbul'un Başakşehir'deki yeni şehir hastanesi bugün tüm birimleriyle açıldı. Türk-Japon ortaklığı Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören alanındaydı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe de açılışa video konferans yöntemiyle katıldı.

NTV 21.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 16:10

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