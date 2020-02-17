Çamaşırdaki tehlikeye dikkat

Yıkanan, tertemiz çamaşırlar, kimi zaman peteklerde veya kapı üstlerinde, kimi zamanda çamaşırlıklarda kurutulur. Peki evde çamaşır kurutmak, ne kadar doğru? Uzmanlar çamaşırları dışarıda kurutun diyor. Çünkü içeride çamaşır kurutmak, solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Balkonsuz evde oturanlar, dışarda kurutma imkanı olmayanlar ne yapmalı? Haber: DİLŞAD DEDE TAŞKIN Kamera: HASAN KAYIKÇI
NTV Haber 17.02.2020 - 20:30| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 20:36
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