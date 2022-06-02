Camdan vurmayınca taksinin peşinden koşturdu

İstanbul Taksim’de bir kişi, yol verme yüzünden tartıştığı taksiciye saldırdı. Aracın arka koltuğundaki adam camdan sarkarak önce taksiciye vurmaya çalıştı, yetişemeyince de araçtan inip taksinin peşinden koşturdu. Küfürler yağdırıp taksiciye saldıran adamı arkadaşı güçlükle uzaklaştırdı.

Haberler 02.06.2022 - 10:34 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 10:45

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