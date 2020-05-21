Cami hoparlöründen müzik yayını

İzmir'de müftülüğün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı. Vatandaşlar cami hoparlörlerinden gelen "Çav bella" seslerini duyunca önce şaşırdı sonra da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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NTV 21.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 09:01
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