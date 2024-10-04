Camide etek giyen erkek turistler gündem oldu: Kuralı yanlış anladıkları sanıldı
Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'ye girerken etek giyen yabancı erkek turistler, sosyal medyada dikkat çekti. Çok sayıda kişi, turistlerin camiye giriş kurallarını yanlış anlayıp etek giydiklerini sandı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Yeşil Cami Müezzini İrfan Akbulut, şortla gelen erkeklerin kurallara olan saygılarından dolayı etek giydiklerini açıkladı.
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