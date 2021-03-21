Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon TL çaldı

Ankara’da aralık ayında yaşanan yaklaşık 2,5 milyon TL’lik hırsızlık olayının görüntüleri ortaya çıktı. ‘Mayalı’ olarak bilinen çetenin üyesi, bankadan yüklü miktarda para çeken adamı takip etti. Adamın araçtan inmesini fırsat bilen çete üyesi saniyeler içinde camı kırıp koltuktaki 330 bin dolar ve 11 bin euro'yu çaldı. 2,5 aydır takipte olan polis, ihbar üzerine O.M. ile B.K.’yı Nevşehir ve İstanbul’da yakaladı. Çalınan paraların bir bölümü banyoda, duşakabinin altında bulundu. O.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüklü miktar parayla kaçan çete üyesi 2 kişi ise aranıyor.
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ntv.com.tr 21.03.2021 - 15:59| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 16:13
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