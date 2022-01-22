Çamlıca’da oluşan manzara hayran bıraktı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran ve sabah da devam eden kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesine gelerek eğlenceli vakit geçirdi.

Haberler - NTV 22.01.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 22.01.2022 - 12:41

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