Can pahasına canlı yayın... (NTV ekibi canlı yayın yaparken Meclis'e bombalar düşüyordu)
15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerinin ana hedeflerinden biri de Meclis'ti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez,, o gece bombaların hedefi oldu... NTV ekipleri de o gece canlı yayınlar sırasında tehlikeyle burun buruna geldi... Meclis'te o anlarda neler yaşandığını hatırlatalım.
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NTV 15.07.2020 - 09:28| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 10:06
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